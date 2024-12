Quifinanza.it - Nuovi depositi di rifiuti radioattivi in Italia, individuate 51 aree dal Mase

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha avviato una fase cruciale per il progetto del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi, con l'intento di trovare soluzioni sicure e sostenibili per la gestione dei rifiuti radioattivi a bassa e molto bassa attività. Il MASE ha recentemente lanciato la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (Vas), che prevede una fase preliminare di scoping, al fine di esaminare le 51 aree idonee individuate.

Il progetto del Deposito Nazionale rappresenta un'infrastruttura fondamentale per la gestione dei rifiuti radioattivi provenienti da decine di impianti nucleari e attività di medicina nucleare, industria e ricerca, attualmente stoccati in siti temporanei sparsi sul territorio italiano.