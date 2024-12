Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: subito lotta pesantissima già dall’apertura!

BIANCO:; NERO:10:25 Siamo già fuori dalla teoria in questa posizione.10:24gioca 10. e3 e chiede a: "Cosa vuoi fare con questo pedone?". Cambiarlo in e3, come prima, causerebbe uno svantaggio enorme dato che il cambio delle Donne in d8 favorirebbe assai il Bianco. Le due più logiche sono e5 e Ac5, tutte e due di protezione. Forse più umana Ac5, perché sviluppa un pezzo e crea la possibilità dell'arrocco corto a breve termine.10:22 Allo scoccare dei venti minuti spesimuove: 9. Dd1 d4. Tutto secondo norma, la mossa del Bianco è la più classica e il Nero gioca l'unica vera mossa forte.10:21 Sottolinea Peter Leko, uno dei più grandi giocatori ungheresi della storia, che in questa posizione il Nero deve obbligatoriamente conoscere bene tutto.