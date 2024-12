L’energia nucleare costa 34 volte di più del fotovoltaico

Quotidiano.net - L’energia nucleare costa 3,4 volte di più del fotovoltaico

Roma, 12 dicembre 2024 – Quella che sembra la direzione più probabile e sulla quale i governi investono di più, in tema di energia elettrica per il futuro, è oggetto di numerose polemiche, non ultime quelle condensate nel report della coalizione “100% Rinnovabili Network”, che punta il dito sugli alti costi di impianti nucleari, compresi quelli per lo smantellamento. I dati del report I dati del report della coalizione sottolineano come in Europa nel 2023 il costo di generazione dell’elettricità prodotta da nuove centrali nucleari sarebbe 3,4superiore a quello, e 2,8superiore a quello eolico onshore. Si punta il dito anche sui costi relativi a smantellamento, bonifica dei siti nucleari contaminati e gestione dei rifiuti radioattivi. Quest’ultimi si aggirano in un intervallo di 422-566 miliardi di euro.