L’era di un nuovo mondo | così Trump sconvolge il World Liberal Order e spacca l’Occidente in due

Nel 2002, all’indomani degli attentati alle Torri Gemelle, in un libro dal titolo “La morte del” il commentatore politico Pat Buchanan scrisse parole che – rilette oggi – suonano come profetiche rispetto all’ascesa al potere di Donald: «Poiché è un progetto delle élites, e poiché i suoi architetti sono sconosciuti e non amati, il globalismo si schianterà sulla Grande Barriera Corallina del patriottismo». E ancora: «Se le élites dei professionisti si stanno spostando a sinistra, i bianchi poveri si stanno spostando a destra».Il pensiero Buchanan, tra i più influenti esponenti della corrente paleoconservatrice interna al Partito Repubblicano, già consigliere dei presidenti Nixon, Ford e Reagan, è considerato una delle principali fonti d’ispirazione per la dirompente visione deldi