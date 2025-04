Due carabinieri del servizio scorte feriti in un incidente sulla A19 Palermo-Catania

carabinieri del servizio scorte sono rimasti feriti in un incidente che si è verificato nella galleria Fortolese, sull'A19 Palermo-Catania , nel territorio di Enna. L’auto si è scontrata con un mezzo pesante. Il traffico è bloccato in entrambe le direzioni e si sono formate lunghe code. Feedpress.me - Due carabinieri del servizio scorte feriti in un incidente sulla A19 Palermo-Catania Leggi su Feedpress.me Duedelsono rimastiin unche si è verificato nella galleria Fortolese, sull'A19, nel territorio di Enna. L’auto si è scontrata con un mezzo pesante. Il traffico è bloccato in entrambe le direzioni e si sono formate lunghe code.

