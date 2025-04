Liberoquotidiano.it - "Rosicate": caos dopo la vittoria di Gabriele

Altri 25mila euro per, il campione de L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1. Nella puntata andata in onda ieri, giovedì 10 aprile, il concorrente è riuscito ad arrivare ancora una volta alla fase finale del gioco, la Ghigliottina. Per il 29enne da Mulazzo, in provincia di Massa Carrara, si è trattato dell'ottava volta. Ha iniziato la sua avventura nel programma lo scorso 17 marzo. All'inizio il montepremi di ieri era di 200mila euro. Poi,vari dimezzamenti, è sceso a 25mila. Le parole da collegare erano Tratto, Felice, Fatto, Punto e Stati.aver ragionato per un minuto, come previsto dal regolamento, il concorrente ha scelto la parola “Unione” e la risposta era quella giusta. Ai 275mila euro vinti finora, dunque,ha aggiunto i 25mila euro vinti nella puntata di ieri, salendo così a un montepremi totale di 300mila euro.