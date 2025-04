Rogo in Alto Adige bruciati 100 ettari

ettari di bosco. A causa del fumo, alla popolazione di Stelvio, Trafoi e Prato è stato chiesto di tenere chiuse le porte e le finestre delle abitazioni. Devono essere spenti anche gli impianti di ventilazione. Un maso è stato evacuato precauzionalmente L'alta colonna di fumo causata dall'incendio si sta spostando verso il Trentino occidentale. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 10.02 Sono ancora impegnati 400 vigili del fuoco,in Val Venosta, contro l'incendio divampato ieri a Prato allo Stelvio(BZ) Distrutti centodi bosco. A causa del fumo, alla popolazione di Stelvio, Trafoi e Prato è stato chiesto di tenere chiuse le porte e le finestre delle abitazioni. Devono essere spenti anche gli impianti di ventilazione. Un maso è stato evacuato precauzionalmente L'alta colonna di fumo causata dall'incendio si sta spostando verso il Trentino occidentale.

Rogo in Alto Adige, bruciati 100 ettari. Maxi incendio in Venosta, bruciati 60 ettari di bosco. Allertati Trentino e Tirolo, le fiamme potrebbero propagarsi. Circa 100 ettari di bosco in fiamme a Prato allo Stelvio. Fumo anche in Trentino. Incendio alla concessionaria Tesla a Roma, per Elon Musk "è terrorismo": Digos apre indagine sul rogo. Bolzano: roulotte e camper in fiamme vicino al distributore di benzina. Milano, incendio in un magazzino: morti tre giovani cinesi | Forse rogo di natura dolosa. Ne parlano su altre fonti

Incendio in Alto Adige consuma 60 ettari di bosco, è il secondo in un mese: "Chiudete porte e finestre" - In val Venosta, in Alto Adige, brucia nuovamente un bosco. Il rogo di grandi dimensioni è scoppiato nel primo pomeriggio ad Agumes, nei pressi di Prato allo Stelvio. L'enorme colonna di fumo è ben vis ... (informazione.it)

Vasto incendio in Alto Adige, il fumo arriva anche in Trentino - (ANSA) - TRENTO, 10 APR - In Alto Adige stanno bruciando 60 ettari di bosco nel comune di Prato allo Stelvio. Il fumo, spinto dal vento, ha raggiunto anche il Trentino occidentale. Nelle zone di Stelv ... (msn.com)

Alto Adige, incendio in Val Venosta: il bosco continua a bruciare - Le fiamme non danno tregua al bosco sopra Prato allo Stelvio, in Val Venosta. L’incendio, divampato giovedì, continua a estendersi e ha già colpito un'area di circa 100 ettari ... (msn.com)