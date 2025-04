Elicottero precipita nel fiume Hudson a New York | 6 morti A bordo un dirigente di Siemens Spagna con moglie e tre bambini

Elicottero caduto nel fiume Hudson a New York. Il velivolo si è schiantato accanto alla West Side Highway di Manhattan. A bordo c'era una famiglia di turisti spagnoli, con tre bambini. Si tratterebbe di Agustìn E., un dirigente della società Siemens in Spagna. Lo riporta la stampa locale che cita fonti di polizia. L'ambasciata spagnola negli.

