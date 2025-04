Tpi.it - Perché Trump strizza l’occhio agli autocrati

Di Donaldsapevamo due cose che avevamo appreso nel corso della sua prima presidenza: da un lato ha una chiara fascinazione per le figure degli “uomini forti”, e dall’altro che sa essere totalmente imprevedibile. Alla luce di questo, potevamo aspettarci di vederlo dialogare – cosa che non è né il primo né l’ultimo presidente degli Stati Uniti a fare – con leader più o meno autoritari, ma forse non ci saremmo aspettati che ciò avvenisse dando l’idea di mettere all’angolo le democrazie liberali di stampo occidentale, storicamente il principale alleato di Washington, trasformate in un club di burocrati visti Oltreoceano come una zavorra.Nella loro storia recente, come sappiamo bene, non sono mancate le occasioni in cui gli Stati Uniti hanno sostenuto attivamente golpe e regimi dittatoriali, ma la spina dorsale del suo posizionamento internazionale è sempre stata il rapporto con l’Occidente democratico.