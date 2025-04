Ilrestodelcarlino.it - Cesare Cremonini ed Elisa: ecco il nuovo singolo ‘Nonostante tutto’

Bologna, 11 aprile 2025 – “Il testo ti sprona a lottare e rialzarti, ricordandoti un piccolo miracolo che si compie tutti i giorni: la capacità di trasformare il dolore in gioia”. Lo avevano annunciato e oggi ildiedToffoli,è ora realtà. E soprattutto musica. Vitale, energica. Musica scritta, pensata e prodotta dai due artisti (assieme ad Alessio Natalizia) che hanno stretto ancora di più il loro grande legame artistico. Dopo le preziose collaborazioni nell’album ‘Alaska Baby’, in particolare nel brano ‘Aurore Boreali’, e poche settimane dall’inizio dei rispettivi tour estivi, i due cantautori, dunque, regalano ai fan la loro nuova hit, da oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali. Il brano “– racconta– è una dedica pop al mondo di oggi, che promette una felicità sofferta, germogliata dai semi della resilienza.