La City Reputation di Teramo | Tradizione Innovazione e Futuro di una Città in Evoluzione

è unache affonda le sue radici nella storia millenaria dell’Italia centrale. Situata ai piedi del Gran Sasso, in una posizione strategica tra montagna e mare,si è sempre distinta come uno dei più antichi centri culturali d’Abruzzo. Le sue origini risalgono all’epoca preromana, quando era conosciuta come Interamnia Praetutiorum, “latra i due fiumi”, il Tordino e il Vezzola.Questa identità storica è ancora oggi una parte essenziale delladi: unache si presenta come crocevia di civiltà, cultura, arte e tradizioni. I resti dell’antico teatro romano, le terme e l’anfiteatro testimoniano una storia gloriosa, mentre il Duomo di Santa Maria Assunta, con il suo stile romanico-gotico, rappresenta una delle massime espressioni artistiche della regione.