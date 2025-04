VIDEO & FOTO Bagno di folla al TC 2002 per ammirare la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup

Coppa Davis e la Billie Jean King Cup, i due più ambiti trofei mondiali conquistati dall’Italia nel 2024 nelle massime competizioni a squadre.Dopo la tappa al tennis club Vomero a Napoli, l’insalatiera d’argento e la Billie Jean King Cup, l’equivalente in campo femminile della Davis, sono da ieri pomeriggio in mostra al Tennis Club 2002 di via Salvemini a Benevento nell’ambito del ‘Trophy Tour’ promosso dalla Federazione Italiana Tennis e Padel. Una occasione unica per gli appassionati della racchetta del Sannio e non solo di vedere da vicino i due trofei e scattare una FOTO ricordo. Anteprima24.it - VIDEO & FOTO/ Bagno di folla al TC 2002 per ammirare la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiItalia, paese di santi, poeti, navigatori e da un paio di anni a questa parte anche di tennisti con l’effetto Sinner-Paolini che ha dato un impulso notevole a tutto il movimento. Ne sono la riprova lae laCup, i due più ambiti trofei mondiali conquistati dall’Italia nel 2024 nelle massime competizioni a squadre.Dopo la tappa al tennis club Vomero a Napoli, l’insalatiera d’argento e laCup, l’equivalente in campo femminile della, sono da ieri pomeriggio in mostra al Tennis Clubdi via Salvemini a Benevento nell’ambito del ‘Trophy Tour’ promosso dalla Federazione Italiana Tennis e Padel. Una occasione unica per gli appassionati della racchetta del Sannio e non solo di vedere da vicino i due trofei e scattare unaricordo.

Elicottero cade nel fiume Hudson a New York: in un video il momento dell'impatto. Elicottero caduto a New York: in un video il momento dell'incidente. New York, elicottero precipita nel fiume Hudson: il momento dell'impatto. Il video più strano che vedrete oggi: degli scoiattoli fanno sci d'acqua. Ragazzo rapito a San Giorgio a Cremano, video choc: il furgone parte a tutta velocità. 15enne rapito a San Giorgio a Cremano vicino Napoli, spunta il video shock con le ultime fasi del sequestro. Ne parlano su altre fonti

Un video del New York Times smentisce l’esercito israeliano: spari su soccorritori e ambulanze con luci accese - Video pubblicato dal New York Times smentisce le dichiarazioni dell'esercito israeliano sull'uccisione di 15 soccorritori avvenuta a Gaza lo scorso 23 marzo. Le vittime poi sepolte in una fossa comune ... (ilfattoquotidiano.it)

Il video del soldato cinese catturato in Ucraina diventa virale: cosa sappiamo - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha commentato duramente il video, affermando che "il mondo intero deve rispondere a questo episodio". Sebbene non sia ancora confermata l’identità del soldato ... (ilmeteo.it)

Ad Amazon Prime Video le cose non vanno come previsto - Giovedì scorso Jennifer Salke, la responsabile dei contenuti della casa di produzione e distribuzione cinematografica Amazon MGM Studios, si è dimessa a causa degli insoddisfacenti risultati ottenuti ... (ilpost.it)