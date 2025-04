Pensavo di avere un banale raffreddore e invece era un cavernoma diffuso Sono rimasta paralizzata | choc per la ballerina Ellie Morris-Davies

Ellie Morris-Davies era solo una ballerina di 15 anni quando è rimasta paralizzata e incapace di comunicare a causa di un'infezione che si pensava fosse collegata a un comune virus, ma che in realtà le ha provocato una gravissima emorragia cerebrale. Nessun segnale d'allarme precoce, a parte sintomi lievi che posSono facilmente essere scambiati per altri problemi minori, come un raffreddore.Quando finalmente l'emorragia è stata individuata, Ellie è stata costretta a sottoporsi a nove interventi chirurgici al cervello che le hanno salvato la vita, tra cui uno che ha comportato l'asportazione di una parte del cranio. Le operazioni Sono state così brutali che è rimasta paralizzata e incapace di parlare e mangiare. Ricordando il calvario, sua madre, Joanne Morris-Davies, 48 ??anni, di Crewe, ha affermato al Daily Mail che il primo segnale è stato un forte mal di testa.

