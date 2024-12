Sport.quotidiano.net - I cinque motivi per non perdere Pisa-Bari

, 12 dicembre 2024 - Una partita importantissima sulla strada della fine del girone di ritorno.offre tanti spunti a cominciare da una classifica che inizia a delinearsi in maniera netta. LA CLASSIFICA - Il, al secondo posto con 34 punti, ha ben 10 punti di vantaggio sulla quarta classificata, ila 24 punti. Una vittoria sarebbe fondamentale per proseguire sul cammino, ma anche per aumentare il divario con la quarta piazza. Con 15 punti di distacco infatti tra la terza e la quarta piazza i playoff non si svolgerebbero. Siamo appena a dicembre con un intero girone, più una fettina di quello d'andata ancora da giocare, ma si tratterebbe di un segnale importante al campionato. TRAMONI O ARENA? - La formazione sembra praticamente fatta con la conferma dell'undici sceso in capo contro il Mantova sabato scorso.