Nerdpool.it - Chicago Fire: L’albero genealogico di Severide spiegato

Leggi su Nerdpool.it

Kelly(Taylor Kinney) è la cosa più vicina a un personaggio principale di. La sua presenza non è stata così costante negli ultimi anni, ma la sua presenza è ancora molto sentita ogni volta che l’iconico pompiere di Oneè sullo schermo.All’inizio della serie Kelly si è presentato come un solitario, ma piùè andato avanti, più abbiamo imparato a conoscere la sua famiglia. Si potrebbe affermare che sappiamo più cose sulla sua famiglia di qualsiasi altro personaggio della serie, in effetti. Stiamo ancora conoscendo nuovi membri della sua famiglia, quindi abbiamo pensato che sarebbe stato utile ripercorrere il suo alberoe dare ai fan un aggiornamento su chi è chi.Benny(padre)Cominciamo con Benny(Treat Williams).