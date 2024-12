Cityrumors.it - Caserta: 15enne aggredito brutalmente da quattro coetanei | Coltellate a polmoni e cuore: le indagini

Prima l’hanno attirato a sé con una scusa, poi l’hannocon violenza. L’accusa è di tentato omicidio: fermatiminorenniL’episodio di violenza è accaduto lo scorso ottobre a Castel Volturno, in provincia di Cosenza: le indagini, però, solo in queste ultime ore hanno consentito agli agenti di identificare e fermare iminorenni oggi accusati di tentato omicidio. La baby gang sarebbe già nota, in zona: ecco come hanno agito e soprattutto perché.da una baby gang diale ai(cityrumors.it / ansafoto)Le indagini della Polizia si sono fin da subito concentrate sulla baby gang che, a Castel Volturno e specialmente in località Villaggio Coppola, ha già colpito diverse volte prima di quest’ultima risalente a ottobre. Al centro del mirino degli aggressori semprestranieri, che probabilmente sono le vittime prescelte: il punto delle indagini.