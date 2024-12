Anticipazionitv.it - Amici 24, anticipazioni puntata 15 dicembre 2024: provvedimento disciplinare

Ladi24, registrata il 12, va in onda domenica 15alle ore 14:00. Il talent di Maria De Filippi continua a sorprendere con giudizi severi, dinamiche inaspettate e novità per gli allievi. Tra cambi di squadra, critiche dei professori e colpi di scena, la scuola più famosa d’Italia regalerà nuove emozioni al pubblico. Il programma, che da anni appassiona milioni di telespettatori, si conferma un punto di riferimento nel panorama televisivo italiano. Scopriamo insieme ledella, che si preannuncia ricca di momenti significativi per studenti e insegnanti.15: Raimondo Todaro giudice della gara di balloProtagonista dellasarà la gara di ballo, giudicata dal maestro Raimondo Todaro. Durante la competizione, Todaro si è espresso in maniera critica nei confronti di Alessia, affermando che la ballerina non è ancora all’altezza delle coreografie di gruppo e di coppia.