Prisoners la spiegazione del finale | cosa accade a Keller?

, ladel?Ildi(qui la recensione) si aggiunge alla natura estremamente complessa e oscura del thriller poliziesco di Denis Villeneuve. Il film racconta la storia straziante di una cena di famiglia per il Ringraziamento che si conclude con la scomparsa di due ragazze. I due personaggi centrali,Dover (Hugh Jackman) e il detective Loki (Jake Gyllenhaal), cercano di risolvere il mistero con i propri mezzi e trovare il responsabile, fino all’indimenticabile climax del film., padre di una delle due ragazze, si spinge in un territori oscuri, arrivando a rapire e torturare il presunto rapitore Alex Jones (Paul Dano) in nome della sua ricerca di risposte sulla figlia scomparsa.Ciò rendeun avvincente film sui dilemmi morali e su ciò che si è disposti a compiere in nome del bene.