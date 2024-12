Lanotiziagiornale.it - “Mazzate ai dipendenti e favori alle imprese”. Il collegato Lavoro è legge

Ci vuole coraggio, molto coraggio, e anche una buona dose di faccia tosta, per affermare come fa la ministra del, Marina Calderone, che il ddlalla Manovra, e definitivamente approvato ieri dal Senato, è “all’insegna della semplificazione e della stabilità del, non certamente di un aumento della precarietà”.Il provvedimento presenta almeno tre norme che vanno nel senso di un allargamento dell’area delprecario e povero, con l’obiettivo dire lee azzoppare ancora di più, se possibile, le tutele dei lavoratori.Peraltro non c’era da aspettarsi di meglio da chi ha cancellato il Reddito di cittadinanza e da chi continua a dire no al salario minimo.Le norme che allargano l’area delpovero e precarioSi parte dal potenziamento dei contratti di somministrazione.