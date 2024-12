Lanazione.it - Grosseto: demolizione dell'ospedale e la perdita della memoria storica

è senza". Inizia così la disamina’architetto Roberto Aureli sul recente abbattimentoa seconda ala del vecchioin via Saffi che in questi ultimi anni ha ospitato l’ufficio anagrafe. "La– prosegue Aureli – ripropone il ciclico dilemma di cosa si deve conservare e restaurare oppure gettare nella spazzatura. Dalla’ex palazzo Cosimini con la sua piacevole architettura di eclettismo post-unitario, alladei vecchi lavatoi con le antiche capriate di legno, sostituti da una architettura di banale modernismo del mercato coperto avvenuta negli anni ottanta, le ruspe cittadine continuano la loro opera nel cancellare segni del passato". Secondo Aureli "senza indagare su ciò che la soprintendenza abbia relazionato, sia nell’ala demolita una decina d’anni fa che in quella di questi giorni, in virtù’obbligo derivante dagli articoli del codice dei beni culturali sulla presenza di valori etnoantropologici in un edificio destinato alle cure dei malati in cui ha studiato un premio Nobel per la medicina: la questione assume rilevanza grottesca quando si propone una ricostruzione in cemento armato di dozzinale architettura".