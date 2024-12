Quotidiano.net - Costruttori italiani di macchine utensili: calo nel 2024, lieve ripresa nel 2025

Leggi su Quotidiano.net

Si chiude con unconsistente di quasi tutti gli indicatori economici ildeidi, robot e automazione. Ilnon sarà brillante ma è attesa comunque una timida inversione di tendenza. Questo, in sintesi, quanto illustrato da Riccardo Rosa, presidente Ucimu - sistemi per produrre, nel corso della consueta conferenza stampa di fine anno. Come emerge dai dati di preconsuntivo elaborati dal Centro Studi & Cultura di Impresa di Ucimu, nel, la produzione si è attestata a 6.745 milioni di euro, segnando undell'11,4% rispetto all'anno precedente. La flessione è stata determinata esclusivamente dalla forte contrazione delle consegne deisul mercato interno il cui valore si è fermato a 2.255 milioni di euro, pari al 33,5% in meno del 2023, zavorrate dalla bassa propensione agli investimenti da parte degli utilizzatori