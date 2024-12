Basket Nba | Milwaukee piega Orlando i Thunder battono Dallas

Leggi su Sportface.it

Bucksper 114-109Magic nella Eastern Conference, mentre Oklahoma Cityha la meglio suiMavericks per 108-104 nella Western Conference. Sono questi i risultati delle due partite di Nba 2024/2025 andate in scena nella notte italiana tra il 10 e l’11 dicembre. Il successo casalingo mantiene iin cima alla classifica, con i Grizzlies all’inseguimento.rimane invece in quarta posizione, fermandosi alle spalle dei Rockets. La partita tra le due squadre si dimostra equilibrata nel corso del primo parziale, con Oklahoma che riesce poi ad allungare le distanze a partire dal secondo quarto.non può fare nulla se non indossare le vesti di inseguitore, senza però riuscire a rispondere agli avversari, pur accorciando le distanze. Nella Eastern Conference, invece, i Bucks – sesti in classifica – vincono sugli avversari, che rimangono quindi in terza piazza generale.