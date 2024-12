Ilfoglio.it - Una passione infinita per il basket. Rodolfo Rombaldoni è tornato sul parquet

is back. Di nuovo. Giocherà con la Vadese, campionato regionale delle Marche, 6ª divisione, la periferia dello sport. "Mi tengo in forma, mi diverto e mi sento bene. Questo è tutto". A 47 anni lo sport può essere un hobby. Ma per chi ha giocato e vinto quasi tutto diventa un universo dentro cui adagiarsi. Si sente giovane, l’ex scudettato della Fortitudo, argento olimpico ai Giochi di Atene, l’uomo che fermò un giovane (allora sì) LeBron durante un’amichevole Italia-Usa. "Dentro di me è cambiato poco. Le emozioni che provi quando giochi ci sono sempre. E sono sempre le stesse, a nove anni come oggi. Purtroppo cambia il corpo. E bisogna fare i conti con la realtà". È sempre più lunga la schiera dei longevi, atleti che ritardano il momento della fine o che prolungano l’alto godimento nelle categorie inferiori.