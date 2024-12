Zonawrestling.net - Raw 09.12.2024 Nuove faide, nuovi sfidanti

Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dalla Intrust Bank Arena di Wichita, Kansas. Lo show inizia con Gunther che raggiunge il ring. Dice che a Saturday Night Main Event non finirà come successo a Survivor Series con Finn Balor. Finn Balor lo ferma, dice che Gunther ha ragione e al Premium Live Event Gunther perderà con lui e non manterrà per un suo intervento. Gunther replica che non sarà mai bravo quanto lui. Quindi i Judgment Day circondano il ring, ma Damian Priest arriva in aiuto del campione. Priest finisce il segmento a terra nel ring.Nel backstage Finn Balor e’ con i Judgment Day, ma Adam Pearce interviene e annuncia che adesso il match titolato di SNME vedrà coinvolto anche Damian Priest. Liv Morgan chiede a Finn se può’ aiutare lei e Raquel per i loro match nella puntata.