Ilfattoquotidiano.it - “Ci copiano tutto, anche il tono della voce”: i Me Contro Te attaccano i DinsiemE, la replica degli youtuber: “Dicono falsità, ci usano per farsi pubblicità”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dissing, accuse, commenti al veleno sui social. No, non è un’altra puntata di una faida tra rapper, ma è piuttosto l’alterco tra due coppie diche creano contenuti per bambini e sono molto amati e seguiti dai più piccoli: i MeTe e i.Lo ssarebbe partito dalla prima puntata del nuovo podcast dei MeTe, durante la quale Luì e Sofì (Luigi Calcagna e Sofia Scalia) hanno attaccato i loro colleghi, bollandoli come ‘copioni’ già a partire dal titolo. “È arrivato il momento di parlarne. Cosa ne pensiamo di questi che ci? Si sono distrutti con le loro mani. Sono i MeTe di Wish“, commenta Luigi. “L’abbiamo presa con filosofia perché sappiamo che quando c’è qualcosa di successo, vuoi o non vuoi, è inevitabile che venga copiato. Se c’è una cosa che fa un po’ innervosire di questa storia è che loro più volte hanno detto che non ci conoscono“, aggiunge Sofia.