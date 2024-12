Atletica Paralimpica Caironi | La realtà non è inclusiva Ci sono barriere architettoniche

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 9 dicembre 2024 – “Milano-Cortina è un’occasione per fare un passo in avanti e portare atleti con disabilità da tutto il mondo in Italia. Spero sia uno shock positivo che scuota le menti, lasciando una legacy al paese”.Martinacommenta l’arrivo dell’imminente evento a cinque cerchi in Italia, nel 2026. La campionessadei 100 metri T63 (il terzo in carriera)ha parlato durante la presentazione del libro PhotoANSA 2024 al MAXXI di Roma. “Lanon è, lo vediamo dagli sguardi o ad esempio dal fatto che sto lottando per avere protesi passate dallo Stato e non solo in parte – ha aggiunto, come riporta l’Ansa -. Inutile dire che citante, edifici antichi da modernizzare”.E l’atleta plurimedagliata delle Fiamme Gialle ha raccontato la sua avventura a Parigi 2024 e quella della delegazione del Comitato Italiano Paralimpico dei record: “É un piacere raccontare per noi Parigi e cosa sia lo sport paralimpico.