WWE: Secondo il GM Ava, NXT domina il wrestling femminile mondiale dopo Deadline

Ava, General Manager di NXT, non si tira indietro quando si tratta di elogiare il suo roster.il successo della Women’s Iron Survivor Challenge a NXTdel 7 dicembre, Ava ha utilizzato X per fare una dichiarazione audace, affermando che la divisionedi NXT è ineguagliabile: “La migliore divisioneal mondo #WWE” ha scritto, scatenando sia elogi che dibattiti tra i fan. best women’s division in the world #WWE— A V A (@avawwe) December 8, 2024 La dichiarazione fiduciosa di Ava arrivaun emozionante Main Event che ha visto Giulia trionfare nella Iron Survivor Challenge. L’incontro, che includeva anche Sol Ruca, Stephanie Vaquer, ZARIA e Wren Sinclair, ha messo in mostra la profondità e il talento del rosterdi NXT.