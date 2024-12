Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2024 ore 08:30

DELL’8 DICEMBREORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDINUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA DIRAMAZIONENORD SEGNALATO UN INCIDENTE CON TAMPONAMENTO AL KM 19 TRA IL RACCORDO E SETTEBAGNI IN DIREZIONE DELLA A1, RACCOMANDIAMO PRUDENZA PER CHI E’ IN TRANSITO SUL TRATTO INTERESSATO;PER IL RESTO CIRCONE REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI;E NUMEROSI SONO GLI EVENTI IN PROGRAMMA SUL TERRITORIO PER LE IMMINENTI FESTIVITA’ NATALIZIE; A VICOVARO ALLESTITO IL “CHRISTMAS VILLAGE” CON I TRADIZIONALI MERCATINI: NELLA GIORNATA DI OGGI E PER I GIORNI 15 E 22 DICEMBREATTIVI DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA SAN PIETRO, VIA REGINA MARGHERITA E IN ALTRE STRADE COMUNALI; SEMPRE PER LE FESTIVITA’ NATALIZIE, AD APRILIA DA OGGI E FINO AL 6 GENNAIO VA IN SCENA IL “NATALE APRILIANO”: PREVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ CON ISTITUZIONE DI ISOLE PEDONALI IN PIAZZAE IN ALTRE STRADE INTERESSATE, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.