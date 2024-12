Congo sulla malattia che colpisce i giovanissimi Palù invita alla prudenza | Non ci sono segnali per temere pandemie

Leggi su Open.online

Il virologo Giorgiosembra ridimensionare oggi sul Corriere della Sera l’rme per la misteriosa febbre inche sta colpendo i, creando anche morti. Il focolaio è scoppiato nella regione di Panzi, remota zona nella Repubblica Democratica delal confine con l’Angola. I sintomi tosse, febbre alta, emicrania e dolori muscolari portano anche anemia, con un tasso di mortalità è dell’8%. Ieri è scattata l’allerta del ministero della Salute, che in Italia ha chiesto agli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera «di fare attenzione su tutti i punti di ingresso, in particolare modo per i voli diretti provenienti dal Paese». Ma c’è davvero un rischio pandemia? Intervistato da Margherita De Bac l’ex presidente dell’Agenzia italiana del farmaco, spiega che c’è poco di cui preoccuparsi, per ora.