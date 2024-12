Oasport.it - Volley femminile, Conegliano continua la corsa in Serie A1. Novara vince al tie-break, Tolok 36 punti

Leggi su Oasport.it

prosegue nella sua marcia perentoria nellaA1 di, travolgendo Firenze con un perentorio 3-0 (25-12; 25-22; 25-13) e infilando così la tredicesima vittoria consecutiva. Le Campionesse d’Europa e d’Italia si sono imposte di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso e conservano la propria imbattibilità, confermandosi saldamente al primo posto con 39all’attivo: le Pantere hanno 12 lunghezze di vantaggio su Milano e Scandicci, che hanno però disputato rispettivamente una e due partite in meno (domani è in programma lo scontro diretto tra lombarde e toscane).Le ragazze di coach Daniele Santarelli, capaci di infliggere a Firenze il quarto ko di fila (le toscane sono decime in graduatoria), hanno preso il comando delle operazioni nelle battute iniziali dei tre set e hanno chiuso rapidamente i conti.