Il Manchester City non è guarito pareggia 2-2 col Crystal Palace e ci sono dubbi sul loro secondo gol

Il Manchester City non è ancora guarito, Guardiola acciuffa due volte il pareggio contro il Crystal Palace. Due volte i padroni di casa vanno in vantaggio. Al 4° minuto di gioco è Munoz ha segnare l'1-0. Haaland al 30?. In avvio di secondo tempo però il Crystal Palace va di nuovo in vantaggio con Lacroix. Rico Lewis evita la sconfitta al 68? ma a cinque minuti dalla fine si fa buttare fuori. Rosso diretto per un fallo pericoloso. Il Telegraph però solleva qualche dubbio sul 2-2 del Manchester City: "Rico Lewis con una bella conclusione realizza il secondo pareggio del City del pomeriggio, ma il replay suggerisce che la rapida punizione del City che ha dato il via all'azione è stata calciata con la palla in movimento. Nessun suggerimento dallo stadio che ci sia stata una lunga revisione Var".