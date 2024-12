Giulia Cecchettin il padre disposto a incontrare Turetta | Ma deve chiedere sincero perdono

Leggi su Dayitalianews.com

“Ci dovrebbe essere une un percorso riabilitativo di un certo tipo, però sì, non escludo in futuro di incontrarlo”. E’ quel che ha dichiarato Gino.Ildi, uccisa brutalmente dall’ex fidanzato Filippo, si rivolge così all’assassino condannato di recente all’ergastolo.Lo fa in un’intervista rilasciata a Quarto Grado, il programma di Rete 4 condotto da Gianluigi Nuzzi.è stata massacrata l’11 novembre 2023 con 75 coltellate.“Filippo dovrebbe aiutare a capire il fenomeno, quello sarebbe un contributo”, spiega Gino.E criticando, così come ha fatto Elena, la figlia più piccola che combatte una battaglia personale per la memoria della sorella e delle donne vittime dello stesso orrore, la decisione della Corte di non riconoscere l’aggravante dello stalking a