Terzotemponapoli.com - Pronostici 15esima giornata Serie A

Leggi su Terzotemponapoli.com

A – Eliminato in Coppa Italia con un pesante 3 a 1, il Napoli ritrova anche in campionato la Lazio di Baroni: gli azzurri, questa volta, contro i biancocelesti dovranno portare a casa un risultato diverso per scongiurare il sorpasso ad opera delle dirette rivali. Il 15esimoturno offre aidi Superscommesse altri interessanti testa a testa ad analizzare, in primis lo scontro diretto di venerdì sera tra Atalanta e Milan.Napoli-Lazio: Goal sìIl k.o. in Coppa Italia permette al Napoli di avere la strada spianata verso lo Scudetto, non avendo impegni extra se non quelli del campionato. Domenica sera al Maradona Conte ritrova gli undici che hanno eliminato i suoi azzurri in Coppa: la Lazio. Lontano dall’Olimpico i biancocelesti sono andati a segno in 6 delle 7 gare giocate, mentre gli azzurri hanno segnato in 8 delle ultime 9 partite disputate.