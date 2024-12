Linkiesta.it - La scarcerazione di Narges Mohammadi, e l’immobilismo dell’Iran

Non fatevi ingannare, il regime iraniano resta un carcere a cielo aperto. Questa è in estrema sintesi l’interpretazione dei dissidenti e della diaspora davanti allatemporanea del premio Nobel per la Paceper gravi problemi di salute.Una lettura superficiale degli eventi dei giorni scorsi potrebbe indurre a pensare che si sia aperto uno spiraglio di maggiore libertà nella teocrazia islamica perché è stato scarcerato anche Toomaj Salehi, il rapper simbolo e colonna sonora della ribellione Donna, Vita, Libertà. E invece non è affatto così. La legge che dovrebbe entrare in vigore il 13 dicembre per proibire lo “svelamento” delle donne rappresenta un nuovo attacco di feroce repressione per cercare di fermare i quotidiani atti di disobbedienza civile.Infatti un’altra autorevole dissidente, anche lei rilasciata per problemi di salute, l’avvocata e premio Sacharov 2012 Nasrin Notudeh, ha lanciato una petizione insieme alla scrittrice Sedigheh Vasmaghi per chiedere di abrogare una legge che hanno definito «medievale» per punire chi si toglie lo hijab.