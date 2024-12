Lanazione.it - Da Chiara Francini ad Ascanio Celestini: al via la nuova stagione teatrale a Pontassieve

, 6 dicembre 2024 – Sono cinque gli appuntamenti col grande teatro di prosa in programma per la2024/25 del Cinema Teatro Italia di. Un cartellone che accompagnerà il pubblico fino ad aprile, frutto della collaborazione tra l’amministrazione comunale e Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Lasi apre lunedì 20 gennaio (ore 21:00, come per tutti gli spettacoli) con Una relazione per un’accademia di Franz Kafka, interpretato e diretto da Tommaso Ragno. Tommaso Ragno incarna Pietro il Rosso, la scimmia, che si chiama in questo modo per colpa del segno rosso rimastole sul volto quando è stata ferita da due pallottole mentre la catturavano. In scena il celebre racconto di Kafka del 1917 in cui lo scrittore sceglie di dar voce a una scimmia e di farne l’emblema di un’importante riflessione sulla libertà.