Amica.it - X Factor 2024: stasera in tv la finalissima da Napoli. Le 3 manche, le assegnazioni dei giudici. E i grandi ospiti. Tutte le anticipazioni

Leggi su Amica.it

in tv, in una finale diversa dale altre, si scoprirà il nome della vincitrice o del vincitore di quet’anno. Eccoledella puntata di giovedì 5 dicembre – in diretta dalle ore 21 su Sky, in streaming su NOW, e in simulcast anche in chiaro su TV8. Chi vincerà #XFtra i quattro artisti ancora in gara: Lorenzo Salvetti, Mimì, I PATAGARRI, Les Votives? La finale in Piazza del Plebiscito aNella storia internazionale del format, la finale non si mai svolta in esterna, ma quest’anno il palco sarà nel cuore di, in Piazza del Plebiscito: un grande evento gratuito e co-organizzato con il Comune di.Lì un enorme palco a forma di X accoglierà i protagonisti dell’ultima serata dello show Sky Original prodotto da Fremantle: i quattro finalisti della gara, la conduttrice di questa edizione promossa a pieni voti Giorgia, (che sarà in gara a Sanremo 2025) e iAchille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi.