Tutte le promesse mancate di Stellantis all'Italia: lavoro e stabilimenti, una disastrosa verità

Per ora John Elkann non andrà a riferire in Parlamento. Se ne riparlerà, semmai, dopo il tavolo sull'automotive convocato al Ministero delle Imprese per il 17 dicembre, a cui parteciperà Jean-Philippe Imparato, il capo della regione Europa dell'ex Fca. Elkann, che dopo le dimissioni dell'ad Carlos Tavares è diventato il presidente del comitato esecutivo ad intermim, ha infatti declinato l'invito che gli ha rivolto il presidente della Commissione attività produttive della Camera, il leghista Alberto Gusmeroli. E dunque per un po' non si saprà quali sono le intenzioni disui sitini. Quanto alla maxi buonuscita da 100 milioni di euro per l'ex numero uno, ieri l'azienda ha bollato le cifre circolate come «imprecise e lontanissime dalla realtà». Di certo c'è che le roboanti previsioni di Tavares su produzione e investimenti sono statesmentite.