Questo è il miele migliore d'Italia 2024, non c'è proprio paragone | Le 17 marche in cima alla classifica!

Dall’acacia al millefiori, passando per il castagno e la melata, ecco i mieli italiani d’eccellenza del, riconosciuti e premiati nel prestigioso Concorso “Tre Gocce d’Oro”. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere.Concorso Tre Gocce d’Oro: quali sono i mieli migliori del? Le 17in!In Italia, l’apicoltura regala una straordinaria varietà di mieli, capaci di soddisfare ogni palato. Dal delicato millefiori all’intenso castagno, passando per l’acacia, il tiglio, la melata e ildi agrumi, la gamma di sapori è davvero unica. Ma quali sono i mieli migliori? La risposta arriva, come ogni anno, dal concorso “Tre Gocce d’Oro”, che nelcelebra la sua 44ª edizione.Anche quest’anno, i riflettori sono puntati sulle eccellenze apistiche italiane, con una selezione di prodotti provenienti da 439 apicoltori di tutte le regioni del Paese.