Sport.quotidiano.net - Lucchese - La grande emergenza in difesa. Derby, tutto ruota intorno a Sabbione

Per dare una svolta al campionato che ha preso una brutta china, servirebbero giocatori al top della condizione fisica. Invece, anche lunedì sera, contro l’Arezzo dell’"ex" Shaka Mawuli, in campo ci sarà una"incerottata" a causa di due-tre elementi chiave (, Catanese e Magnaghi) alle prese con acciacchi vari e nemmeno tanto leggeri. Gorgone spera di recuperare almenoe Magnaghi, ma, vista anche la squalifica di Fazzi, sarà ugualmente costretto, per l’ennesima volta, a varare un trio difensivo inedito o quasi. In fondo una delle cause della fragilità del reparto difensivo rossonero, al di là della mediocre caratura tecnica dei singoli, può essere dipesa proprio dal fatto che sono state pochissime le volte in cui il trainer ha potuto schierare il solito terzetto. Ma, dal momento che questa è la realtà, lanon ha altra scelta che quella di puntare sull’orgoglio, sullo spirito di reazione di chi andrà in campo, nel contesto di unmolto complicato.