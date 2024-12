Inter-news.it - Inter-Parma, Abisso l’arbitro per la 15ª giornata di Serie A: designazioni anticipi

si giocherà domani venerdì alle 18.30 allo Stadio San Siro di Milano: l’AIA ha appena reso noto. Questa la designazione per la partita, valida per la quindicesimadiA 2024-2025: ci saràdella sezione di Palermo. ARBITRO(venerdì 6 dicembre ore 18.30)Arbitro: RosarioAssistenti arbitrali: Rossi-CiprianiQuarto ufficiale: MassimiArbitro VAR: PezzutoAssistente VAR: PaternaDi seguito, oltredi, la designazione arbitrale dell’altro anticipo valido per la 15ªdiA, ossia Atalanta-Milan. Successivamente, l’AIA comunicherà anche ledegli altri otto incontri. Il turno avrà inizio domani venerdì 6 dicembre e si concluderà lunedì 9 dicembre.Atalanta-Milan venerdì 6 dicembre ore 20.45A PENNAGIALLATINI – COLAROSSIIV: GUIDAVAR: DI PAOLOAVAR: GHERSINI-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (per la 15ªdiA:)©-News.