Puntomagazine.it - #Cuoriconnessi: tre storie vere protagoniste del documentario “Non vale la pena”

. Il docufilm lancia un messaggio importante alle nuove generazioni: ogni azione online ha le sue conseguenzeQuesta mattina a Roma è stato presentato in anteprima “Non nela”, il nuovodel progettodi Unieuro e Polizia di Stato.Angela, Andrea e Islam, tre ragazzi come tanti, hanno una storia da raccontare. Una storia che parla di errori, di conseguenze e del percorso intrapreso per prenderne coscienza e superarli.Il, interamente girato a Reggio Calabria, racconta senza filtri, come le azioni online, anche quelle apparentemente innocue, possano aripercussioni devastanti nella vita delle persone.I tre protagonisti sono stati sottoposti alla “messa alla prova”, un percorso alternativo al procedimentole a determinate condizioni, che prevede l’impegno ad aderire a un programma di risocializzazione e rieducazione e che ha l’obiettivo di far comprendere che l’errore e il reato commesso possono diventare un momento di maturazione e di crescita.