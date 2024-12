Cityrumors.it - Allerta maltempo in Italia: mare in tempesta, pioggia e venti da burrasca

La Protezione Civile ha emesso l’arancione in varie zone d’: i cittadini sono chiamati a prendere le dovute precauzioniÈ un meteo diverso quello con il quale si deve confrontare buona parte d’. I segnali, in molte zone, sono più che evidenti. Il cielo si tinge di grigio, e l’aria, carica di umidità, preannuncia una giornata diversa. Dalla costa tirrenica alle alture appenniniche, il vento si alza con una forza che scuote alberi e finestre. Nelle località marittime, le onde si infrangono sulle scogliere in uno spettacolo tanto maestoso quanto inquietante.ininda– Cityrumors.itMentre il sole fatica a farsi strada tra le nuvole, il rumore dei tuoni riecheggia, preludio di vari temporali che promettono di abbattersi su buona parte del Centro-Sud.