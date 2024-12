Secoloditalia.it - Urso: “Stellantis presenti un piano adeguato e convincente. La nostra bussola è il lavoro”

Il punto non sono le “bandierine”, ma le “soluzioni”. Per questo il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, non drammatizza il fatto che al tavolo convocato conper il 17 dicembre non ci sarà John Elkann, ma il responsabile Europa Jean-Philippe Imparato. Su cosa si aspetti al di là di chi si presenterà, però,è chiaro: “Risposte concrete per aprire una nuova fase”. “Sono fiducioso chepossa invertire il declino, riaffermando la centralità dell’Italia nel suoindustriale, e che anche in Europa possa contribuire alla svolta che l’Italia per prima ha indicato e che riscuote sempre maggiore consenso”, ha aggiunto il ministro, ricordando che la crisi dell’automotive non investe solo il nostro Paese.La necessità di una “strategia complessiva”, non solo per l’ItaliaE si tratta di una crisi che riguarda tanto l’industria dell’auto, con marchi storici come Volkswagen, Audi, Nissan, Ford pronti a chiudere stabilimenti e lasciare a casa decine di migliaia di lavoratori, quanto le aziende della componentistica, che hanno annunciato “drastici tagli”.