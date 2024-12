It.newsner.com - Smetti di mettere oggetti pesanti nello sportello del frigo

Leggi su It.newsner.com

Molti di noi infilano cibi e bevande nelrifero senza pensare alle conseguenze. Ma una gestione poco attenta delrifero può danneggiare l’elettrodomestico.Dopo una settimana di spesa, è facile buttare neltutto ciò che è giusto, ma il fatto è che dovremmo essere un po’ più attenti. Le porte delrifero sovraccariche non sono solo un problema estetico, ma possono portare a problemi reali, come hanno scritto Eating Well e altri.Una porta delrifero piena di bottiglie di vetro e altripuò danneggiare le cerniere. E cosa succede? Lonon si chiude bene e quindi l’aria fredda fuoriesce. Ilrifero deve quindi lavorare di più per mantenere la temperatura e nessuno vuole unrifero inutile e logoro.Nonle bottiglie di vetrodelriferoAnche il sovraccarico dei ripiani può avere conseguenze.