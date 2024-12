Quotidiano.net - Pinguini Tattici Nucleari: "Romantici a tutto volume. Così facciamo la rivoluzione"

Leggi su Quotidiano.net

Mettetevi (s)comodi. E alzate il. Il nuovo album Hello world arriva, infatti, venerdì prossimo sulle piattaforme per ridefinire l’avventura umana e artistica deisenza rinunciare a metterci davanti uno specchio non sempre piacevole da contemplare. "Sì, ma rimane un disco spudoratamente romantico in un’epoca di sfrenato individualismo" racconta il frontman Riccardo Zanotti, già alle prese con le prove del live che a Capodanno vedrà il sestetto bergamasco in scena ad Olbia nell’attesa del tour al debutto il 7 giugno all’Rcf Arena di Reggio Emilia, per poi proseguire, fra le altre, il 10 e l’11 allo Stadio di San Siro, il 21 allo Stadio del Conero di Ancona e il 25 alla Visarno Arena di Firenze. "Oggi la musica vive un periodo autoreferenziale, tra racconti di soldi fatti e macchine giganti.