Secoloditalia.it - Nel nome di Giulia, Valditara incontra Gino Cecchettin: insieme nelle scuole per la cultura del rispetto

Lavorare“concretamente, seriamente” per perseguire “l’obiettivo comune” di combattere la violenza contro le donne. Il papà di, e il ministro dell’Istruzione Giuseppesi sonoti al ministero, all’indomani della sentenza di condanna all’ergastolo emessa nei confronti di Filippo Turetta. E hanno siglato un protocollo d’intesa grazie al quale la Fondazione intitolata ae il Mim entrerannocon progetti mirati per affermare ladel: “Ringrazio, lavoreremo””Ringrazio il ministro per questo incontro e anche per aver diffusola lettera dell’orazione funebre che scrissi per”, ha dettoin un videopubblicato dopo l’incontro, durato circa un’ora.