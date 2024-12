Lanazione.it - Natale, cresce il budget per i regali. Giro d’affari in Toscana da 643 milioni

Saranno oltre trei toscani che acquisterannodi, con una spesa media a persona di 213 euro, leggermente più alta dei 195 euro spesi nel 2023. Nel complesso i consumi per i doni natalizi smuoveranno nella regione undi 643. Le stime arrivano dall’indagine sulle intenzioni di acquisto realizzata da Confcommercio, in collaborazione con Format Reasearch, su un campione rappresentativo di 384 interviste fatte a novembre 2024 tra residenti nella regione di età superiore ai 18 anni. Saranno otto toscani su dieci ad acquistare doni da mettere sotto l’albero, contro i sette su dieci del2023. Il clima complessivo non è però dei migliori, con il 71% degli intervistati che percepisce un"più dimesso" (nel 2023 rispondeva così l’80% degli intervistati).