Ilfattoquotidiano.it - Manchester United, Mazraoui si rifiuta di indossare la giacca pro-Lgbtq+ perché musulmano. Il resto della squadra lo segue

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

I calciatori delhanno ignorato l’iniziativa del club diunadell’Adidas a sostegnocomunitàprimapartita di Premier Leaguescorsa domenica contro l’Everton. Il motivo? Il difensore Noussairsi èto di aderire all’iniziativa per motivi religiosi. In questi giorni in Premier League è in corso la campagna Rainbow Laces, nata nel 2019 per supportare la comunità. Nelle ultime due stagioni, anche i giocatori dellohanno preso parte all’iniziativa indossando una maglia a tema per riscaldarsi prima delle partite, così come unaall’uscita dal campo prima del match. Quest’anno, ladi Ruben Amorim aveva in progetto allo stesso modo diunanel pre-partita, ma il nazionale marocchinoha detto ai suoi compagni diche non era disposto a indossarla, giustificandosi con la sua fede musulmana.