Fiorentina coreografia pronta per Bove | Per Edo e per tutti i nostri ragazzi

Leggi su Sportface.it

Questa sera laaffronterà l’Empoli in Coppa Italia. Oltre a Mandragora, assente Edoardo, ricoverato all’ospedale di Careggi dopo il malore che lo ha colpito domenica durante il primo tempo della sfida trae Inter. I club della Curva Fiesole stanno preparando un’altraper stasera dopo quella realizzata domenica scorsa. ‘‘E’ il momento di restare uniti di far vedere ancora una volta cosa è in grado di fare questa città. Per Edo e per”, il messaggio della Fiesole.per: “Per Edo e per” SportFace.