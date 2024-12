Oasport.it - F1, il GP d’Olanda uscirà dal calendario dopo il 2026. Ultimo rinnovo di contratto per Zandvoort

Leggi su Oasport.it

Due notizie in un solo annuncio da parte della Formula Uno, che ha prolungato di un anno ilcon. La novità più rilevante è però legata al fatto che il Gran Premiodaliridatoil. Il tortuoso circuito neerlandese ospiterà dunque ancora due edizioni dell’evento prima di abbandonare il circus.“Sebbene l’annuncio di oggi segni la fine di un’era monumentale, siamo certi che i fan potranno godere di molte altre cose al Gran Premionel 2025 e nel, compresa la Sprint nel. Siamo un’azienda privata e gestita in proprio, e dobbiamo bilanciare le opportunità offerte dal continuare ad ospitare l’evento con altri rischi e responsabilità. Abbiamo deciso di chiudere in bellezza con altri due incredibili Gran Preminel 2025 e nel